Воскресенье, 12 ноября, 2023
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К теракту на железной дороге под Рязанью может быть причастна украинская разведка

7info

Американский институт изучения войны (ISW) сообщил о возможной причастности украинской разведки к теракту на железной дороге под Рязанью.

В отчёте, опубликованном на сайте института, со ссылкой на украинское издание «Суспільне Крым» говорится, что взрыв организовало Главной управление разведки (ГУР Украины).

— Источник в ГУР заявил, что взрыв усложнит российскую военную логистику на ближайшее будущее, — отмечается в сообщении.

Напомним, утром 11 ноября в результате срабатывания самодельного взрывного устройства на 190 км 3-го главного пути перегона станций «Рыбное — Блок Пост 204 км» сошли с рельсов 19 вагонов грузового состава, следовавшего до станции «Юльевка» Приволжской железной дороги.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Доложить о ходе расследования поручил глава СК Александр Бастрыкин.

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