Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования теракта под Рязанью

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после ЧП с поездом в Рязани, сообщает пресс-служба ведомства.

11 ноября в 07.12 на 190 км 3-го главного пути перегона станций «Рыбное — Блок Пост 204 км» из-за подрыва самодельного взрывного устройства сошли с рельсов 19 вагонов грузового состава, следовавшего до станции «Юльевка» Приволжской железной дороги.

Уголовное дело возбудили по двум статьям УК РФ: п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (теракт), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатки).

Ход расследования находится на контроле центрального аппарата ведомства.

По данным телеграм-канал МЖД, на 19.30 11 ноября железнодорожники убрали с пути 11 из 19 сошедших вагонов; восстановили 75 из 275 метров железнодорожного полотна.

На месте ЧП задействованы 300 человек, 4 восстановительных поезда.