Юных рязанцев научат быть успешными предпринимателями

Рязанским школьникам расскажут, как превратить идею в программу действий, что нужно знать и уметь начинающему бизнесмену, чтобы открыть свое дело, и где искать финансирование. Эта лекция – часть проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности», рассчитанного на учеников 8-11 классов и студентов колледжей. Весенняя сессия онлайн-уроков уже стартовала.

«Предпринимательство и частная инициатива – важный элемент рыночной экономики. Но далеко не каждый начинающий предприниматель успешно справляется с развитием дела. А многие навыки и умения, которые необходимы для управления бизнесом, лучше всего формируются как раз у старших школьников», – считает начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.

Всего в расписание онлайн-уроков включены 23 актуальные темы. Слушатели научатся разбираться в реальных жизненных ситуациях, а часть вопросов может пригодиться при сдаче ЕГЭ по обществознанию. Лекторами будут представители мегарегулятора, а также сотрудники крупных банков, преподаватели вузов и эксперты рынка. В прямом эфире они поделятся финансовыми лайфхаками и ответят на вопросы.

Также в весеннюю сессию включены темы по профориентации, во время которых ученики могут примерить на себя профессии финансиста, бизнес-аналитика и педагога. А любителей истории заинтересует урок «Древние монеты». В этих занятиях смогут участвовать и ученики 6–8 классов. Школьникам расскажут о первых копейках, которые могли быть овальными и даже квадратными, об исторических денежных реформах и их деятелях, а также научат ребят расшифровывать чеканные рельефы на старинных монетах.

Все занятия проходят в формате вебинаров, подключиться к ним можно как классом или группой, так и индивидуально. Весенняя сессия продлится до 21 апреля. С расписанием и инструкцией по подключению можно ознакомиться на сайте проекта.