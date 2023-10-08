Воскресенье, 8 октября, 2023
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Экс-клавишника группы «Руки вверх!» перед смертью жестко избили

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Отец бывшего клавишника группы «Руки вверх!» Владимира Капырина рассказал МК о гибели сына.

Тело 36-летнего музыканта 5 октября нашли в луже крови в квартире на Елецкой улице.

В понедельник мужчина позвонил отцу и рассказал, что на улице у него был конфликт с неизвестными и его сильно избили. Во вторник Капырин перестал выходить на связь.

«Есть две версии произошедшего. Официальная – смерть наступила не от побоев и не является насильственной. Однако мы считаем, что его убили», – пояснил отец музыканта.

По его словам, дверь квартиры была открыта изнутри ключом. Предположительно, Капырин сам впустил убийцу домой. У него было много травм на теле. Кроме того, из квартиры пропали деньги и телефон.

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