Экс-депутат рассказал шокирующую правду о беременности своей 15-летней ученицы

Бывший депутат из Логового в Красноярском крае Евгений Анкудинов, от которого забеременела 15-летняя девочка, рассказал «ТВК Красноярск» подробности случившегося.

Ранее подросток попала к гинекологу с болями в животе. Оказалась, что она ждет ребенка от 57-летнего мужчины. Девочка заявила, что все было по обоюдному согласию, однако на ее возлюбленного завели уголовное дело.

Мужчина признался, что все было добровольно, но не думал, что об отношениях кто-то узнает. Беременная девочка оказалась его ученицей, с которой он занимался музыкой будучи руководителем сельского клуба. Он назвал случившееся «некрасивой историей».

«Как-то привязалась, так получилось. Все было добровольно. Мы музыкальными делами занимались. Все понимал, но думал, что никто не узнает. Жизнь есть жизнь. Говорил – ну нельзя! И возраст. Мне показалось, что человек взрослый. Стыд и позор», – высказался Анкудинов.

Собеседник уточнил, что семья девочки не имеет к нему претензий, и будущий отец планирует помогать ученице.