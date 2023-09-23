Экономист Вячеслав Чеглов рассказал, какие товары подорожают в октябре

По его словам, рост цен на некоторые товары может составить 10% в годовом диапазоне.

Как отметил специалист, главная причина повышения цен – курс доллара. Несмотря на то, что он стабилизировался на новом уровне, большинство производителей будут оплачивать поставки по повышенному курсу.

«Эти издержки лягут на плечи покупателя», — отметил экономист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Однако процесс поднятия цен будет неоднородным. К группе риска относятся чай, кофе, импортные фрукты и овощи, импортный алкоголь.

По отдельным позициям повышение цен составит до 30%, но рынок будет вынужден делать скидки, чтобы не делать ситуацию критичной.

«Продолжит дорожать рыба, говядина, мясо индейки. Но рост будет не более 10% к концу года при наличии альтернативы», — отметил Чеглов.

Повышение может коснуться и отечественных товаров, в том числе круп, сахара, молочных продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков.

При этом важным фактором остается контроль государства. Поэтому, подчеркнул экономист, производители смогут прибегнуть к тактике меньшей упаковки, «желтых» ценников или удешевления рецептуры.