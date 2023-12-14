Четверг, 14 декабря, 2023
На главнуюОрганы властиГордума

Имущество РГРЭС передадут в собственность Рязанской области

7info
spot_img

В Рязани собираются передать в собственность Рязанской области имущество РГРЭС, сообщает сайт городской Думы.

Решение о передаче региону имущественного комплекса МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» и земельных участков, на которых расположены объекты электроснабжения, одобрили члены комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности.

Кроме того, области передадут долю муниципального образования в ООО «Центр энергоснабжения».

Окончательное решение примут на заседании городской Думы.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах