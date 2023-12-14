Имущество РГРЭС передадут в собственность Рязанской области

В Рязани собираются передать в собственность Рязанской области имущество РГРЭС, сообщает сайт городской Думы.

Решение о передаче региону имущественного комплекса МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» и земельных участков, на которых расположены объекты электроснабжения, одобрили члены комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности.

Кроме того, области передадут долю муниципального образования в ООО «Центр энергоснабжения».

Окончательное решение примут на заседании городской Думы.