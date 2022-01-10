ХК «Рязань» первый домашний матч в 2022 году сыграет 10 января

В понедельник, 10 января, хоккейный клуб «Рязань» проведёт первый матч в 2022 году. На площадке Дворца спорта «Олимпийский» команда будет принимать тюменский «Рубин».

Начало — в 19.00.

Это игра станет первой в домашней серии. Соперник занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 39 игр и 59 очков. В Тюмени матч «Рубин» — ХК «Рязань» завершился со счётом 5:3.

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Второй матч состоится 12 января в 19:00. Второй соперник «Звезда», занимающая 15 место, в активе 39 игр и 43 очка. 5:2 — именно с таким счётом закончился выездной матч первого тура.

Третьим соперником для ХК «Рязань» станет «Югра». Матч состоится 16 января в 13:00. Соперник занимает 2 место в турнирной таблице, имея в активе 39 игр и 59 очков. Матч первого тура закончился со счётом 4:2 в пользу «Югры», сообщает пресс-служба клуба.