Госжилинспекция Рязанской области оставила без лицензий 7 управляющих компаний в Рыбном

Государственная жилищная инспекция Рязанской области отказала в продлении лицензий 7 управляющим компаниям в городе Рыбное. Об этом сообщает Rybnoe.net.

В частности, УК «ЖУК» осталась без лицензии за грубые нарушения лицензионных требований — задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, размещение информации в ГИС ЖКХ не в полном объёме.

ООО «ЖУК» осуществляет свою деятельность до 1 июня 2023 года, затем предстоит выбор новой управляющей компании. По закону жители вправе выбрать управление своими домами на общем собрании.

Также отказано в продлении лицензий следующим УК: «Окское», «Либер», «Альянс», «Новый стандарт», «МКД-Сервис №1» и «Фирма ФАатН».