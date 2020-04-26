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Гороскоп на 28 апреля

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Детальный гороскоп на 28 апреля для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен:

Вероятно, что небольшое недомогание в начале дня не повлияет на моральный настрой. Вы пожнете плоды собственных усилий, приложенных в этом месяце. Семейная жизнь дарит радость взаимного доверия и душевного комфорта. Этот период противопоказан для разного рода путешествий, переездов и перемены места жительства. Будьте предельно осторожны и бережны по отношению к своему здоровью.

Телец:

Приятно отметить, что 28 апреля 2020 у многих из вас появятся новые влиятельные покровители, жаждущие помочь вашему становлению, карьерному росту. Да и те, кто прежде с готовностью оказывал вам протекцию, сейчас не откажутся от этой роли. Учитесь принимать помощь. Как правило, Тельцы с готовностью подставляют плечо, а вот когда им самим необходима поддержка, проявляют гордыню.

Близнецы:

Этот день открывает новые перспективы и несет удачу. Возможно, вам удастся все, что ни задумаете. Стоит поверить в себя и постараться, и вам удастся то, что никак не получалось.

Рак:

Сегодня у Раков может появиться множество неотложных дел. Придется успевать везде Уровень доходов сейчас средний. По гороскопу 28 апреля 2020 вам лучше отправиться по магазинам, действуйте быстрее, не тратьте времени на долгие раздумья. В противном случае вы рискуете упустить не одну выгодную покупку по сниженным ценам.

Лев:

Сегодня Львы могут отличаться прозорливостью. Вероятны вещие сны. Не исключено, что именно сегодня увенчаются успехом длительные усилия добиться признания. Творчество принесет реальные плоды. 28 апреля 2020 опирайтесь на интуицию. Она поможет и в личной, и в общественной жизни.

Дева:

Тенденции этого дня помогут Девам обеспечить себе безбедную старость. Многие будут наслаждаться комфортом и безопасностью, а если деньги помогут осуществить ваши мечты, то счастье будет безмерным. Вы должны понимать, что материальные блага не самоцель, а средство для достижения гармоничного и достойного существования.

Весы:

День чреват неприятностями: встречей с представителями силовых структур или мощным давлением со стороны людей и обстоятельств. Берегите себя, не пускайтесь в необдуманные путешествия и не нарушайте закон. Участие в массовых мероприятиях нежелательно. Гороскоп на 28 апреля 2020 Скорпион. Увеличивается потребность Скорпионов в комфорте, уюте и красивых вещах. Можно покупать меха, дорогие украшения, делать роскошные подарки.

Стрелец:

Этот период ознаменуется большим количеством встреч, переговоров и будет связан с необходимостью менять правовую основу существующих отношений. 28 апреля 2020 проявите свои деловые качества в полную меру, но при этом не нарушайте правовых норм.

Козерог:

Не исключено, что действия завистников или публикации в прессе могут опорочить доброе имя Козерога и разрушить то, чего он достиг. Вам, как огня, нужно остерегаться всяких противоправных действий и общения с непорядочными людьми.

Водолей:

События начала месяца освежат ваши супружеские чувства, добавив в них романтики. По гороскопу 28 апреля 2020 постарайтесь не «пилить» супруга, широкий взгляд на вещи улучшит отношения.

Рыбы:

В это время может выплыть то, что вам хотелось бы скрыть от посторонних взоров. Остерегайтесь любых излишеств — в еде, питье или любовных отношениях. 28 апреля 2020 приведите в порядок свои бумаги и документы.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru

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