Главный врач Ивановской области оценил вероятность введения QR-кодов на транспорте

Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин ответил на вопрос о введении QR-кодов на транспорте в регионе, пишут Ивановские новости.

По его словам, речь идет о федеральном законе, обсуждение которого продолжается. Чиновник призвал дождаться окончательной версии.

«В нашей жизни возможно абсолютно все», – подчеркнул Фокин.

Глава депздрава заключил, что сейчас в регионе сохраняет тот режим ограничений, который введен указом губернатора.

Фокин добавил, что сейчас ситуация с коронавирусом позволяет «чуть-чуть ограничения снимать, а не добавлять».

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