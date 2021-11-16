Главный врач Ивановской области оценил вероятность введения QR-кодов на транспорте

Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин ответил на вопрос о введении QR-кодов на транспорте в регионе, пишут Ивановские новости.
По его словам, речь идет о федеральном законе, обсуждение которого продолжается. Чиновник призвал дождаться окончательной версии.
«В нашей жизни возможно абсолютно все», – подчеркнул Фокин.
Глава депздрава заключил, что сейчас в регионе сохраняет тот режим ограничений, который введен указом губернатора.
Фокин добавил, что сейчас ситуация с коронавирусом позволяет «чуть-чуть ограничения снимать, а не добавлять».
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