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Пятница, 23 апреля, 2021
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Фельдшер скорой спас рязанку после приёма антибиотика

7info
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Жительница Рязани едва не скончалась после приёма антибиотика – помог ей фельдшер скорой помощи Ренат. Подробности случившегося сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

Скорую помощь к Ирине Николаевне вызвал муж. Жительница Рязани приняла антибиотик. И, буквально, через 10 минут почувствовала себя плохо. 

– Начали отекать руки, ноги, глаза, язык. Я стала терять сознание, – вспоминает Ирина Николаевна.

На вызов приехал фельдшер Ренат Шигапов. Давление пациентки опустилось до параметров 20 на 40 единиц. Картина складывалась классическая: у женщины – отёк Квинке. Ренат Шигапов мгновенно принял решение немедленно начать реанимационные мероприятия.

– Он просто спас меня. По дороге в больницу давление стало приходить в норму, сознания прояснилось. После лечения в стационаре меня выписали домой. Я и муж благодарны скорой от всей души. Спасибо, фельдшер Ренат!, – говорит Ирина Николаевна.

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