Фельдшер скорой спас рязанку после приёма антибиотика

– Он просто спас меня. По дороге в больницу давление стало приходить в норму, сознания прояснилось. После лечения в стационаре меня выписали домой. Я и муж благодарны скорой от всей души. Спасибо, фельдшер Ренат!, – говорит Ирина Николаевна.