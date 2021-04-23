Фельдшер скорой спас рязанку после приёма антибиотика

Жительница Рязани едва не скончалась после приёма антибиотика – помог ей фельдшер скорой помощи Ренат. Подробности случившегося сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Скорую помощь к Ирине Николаевне вызвал муж. Жительница Рязани приняла антибиотик. И, буквально, через 10 минут почувствовала себя плохо.
На вызов приехал фельдшер Ренат Шигапов. Давление пациентки опустилось до параметров 20 на 40 единиц. Картина складывалась классическая: у женщины – отёк Квинке. Ренат Шигапов мгновенно принял решение немедленно начать реанимационные мероприятия.