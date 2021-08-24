Елена Сорокина указала подрядчику на проволочки с ремонтом дворов

23 августа Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание. Мэр обсудила со своими подчинёнными вопросы благоустройства и уборки города, дорожного хозяйства, ремонта общественных пространств.

Сорокина указала на проволочки с ремонтом дворов, где подрядчиком является организация «СтройПром». На двух объектах работы ещё не начинались, ещё на двух – ведутся с отставанием. Руководителю организации необходимо незамедлительно приступить к работам. Проконтролирует их управление благоустройства.

На совещании обсудили соблюдение правил благоустройства в Рязани. На прошлой неделе составлено 106 протоколов по нарушениям. Четверть из них – за несанкционированную торговлю.

В городе продолжается ямочный ремонт. За неделю отремонтировали 860 кв. м дорожного полотна. Работы выполнялись на 11 участках улиц.

Кроме того, в Рязани продолжается вакцинация от COVID-19. Глава администрации подчеркнула, что необходимо наращивать темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции и доступно рассказывать пациентам о том, что иммунизация имеет большое значение для здоровья.