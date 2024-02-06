Вторник, 6 февраля, 2024
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ЕЦК жителя Рязанской области получила официальное имя — «Добрыня Рязанский»

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Иллюстрация: t.me/NikitinRyazan
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Единая цифровая карта жителя Рязанской области получила официальное имя — «Добрыня Рязанский». Об этом сообщил в телеграм-канале зампред правительства региона Артём Никитин.

— Свидетельство на этот товарный знак получено, а название внесено в реестр интеллектуальной собственности, — написал Никитин.

ЕЦК рязанцам выдают два банка, ещё три готовятся начать это делать.

На данный момент карту получили 20 тысяч человек, 40% из них — льготные категории граждан. 5 тысяч владельцев карт могут пользоваться программой «Забота».

По словам Никитина, единую цифровую карту для оплаты проезда принимают во всём муниципальном и коммерческом транспорте Рязани. По области — 70%, при этом готовность принимать цифровые платежи — 95%.

Пока преимущество карты смогли оценить жители Рязани, в муниципалитеты она начнёт выходить в апреле.

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