Дорожные инспекторы в Клепиковском районе оперативно доставили в больницу мужчину, которому требовалась помощь врачей

Припаркованный на обочине автомобиль, водителю которого требовалась медицинская помощь, заметили в деревне Верещугино. Очевидцы сообщили об этом сотрудникам ДПС ГИБДД.

Инспекторы ДПС лейтенант полиции Вадим Чурбаков и лейтенант полиции Дмитрий Ломовцов сразу же прибыли на указанное место. Выяснилось, что водителю авто срочно требуется медпомощь, а самостоятельно добраться до больницы 43-летний мужчина не может.

Инспекторы пересадили водителя в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, оперативно преодолели более 20 километров и доставили мужчину в больницу Спас-Клепиков. Пациенту вовремя оказали необходимую помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мужчина поблагодарил правоохранителей за проявленные профессионализм и неравнодушие. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.