Добровольцы Рязанской области отправились в зону спецоперации

На Донбасс отправились волонтёры Рязанской области. Это уже шестая их поездка в зону специальной военной операции.

В составе группы – четверо волонтёров, ранее активно участвовавших в гуманитарных миссиях, – пишут «Рязанские ведомости».

Пронский волонтёр Галина Нестерова – замначальника управления образования и молодёжной политики, глава Центра поддержки добровольчества в Пронском районе.

Рязанский блогер и журналист Павел Аверин не раз бывал в Донбассе, включая район ведения боевых действий. Видеоотчёты он публиковал в своем Yоutube канале.

Директор Кадомского комплексного центра соцобслуживания населения Надежда Дергунова – организатор сбора гумпомощи в своем районе.

Волонтёр из Спасского района Вадим Бобылев – государственный инспектор по маломерным судам Рязанского инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Рязанской области. В зоне СВО он готов к любой работе.

В зоне СВО добровольцы будут работать 10 дней, затем их сменит новая группа рязанцев. Гуманитарную миссию организовало региональное отделение «Единой России».