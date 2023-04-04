Добровольцы Рязанской области отправились в зону спецоперации

На Донбасс отправились волонтёры Рязанской области. Это уже шестая их поездка в зону специальной военной операции.
В составе группы – четверо волонтёров, ранее активно участвовавших в гуманитарных миссиях, – пишут «Рязанские ведомости».
Пронский волонтёр Галина Нестерова – замначальника управления образования и молодёжной политики, глава Центра поддержки добровольчества в Пронском районе.
Рязанский блогер и журналист Павел Аверин не раз бывал в Донбассе, включая район ведения боевых действий. Видеоотчёты он публиковал в своем Yоutube канале.
Директор Кадомского комплексного центра соцобслуживания населения Надежда Дергунова – организатор сбора гумпомощи в своем районе.
Волонтёр из Спасского района Вадим Бобылев – государственный инспектор по маломерным судам Рязанского инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Рязанской области. В зоне СВО он готов к любой работе.
В зоне СВО добровольцы будут работать 10 дней, затем их сменит новая группа рязанцев. Гуманитарную миссию организовало региональное отделение «Единой России».
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