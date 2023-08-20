Девушка втерлась в доверие к герою СВО, ограбила его и переехала машиной

Участник спецоперации пожаловался в полицию Москвы на знакомую, которая украла у него почти два миллиона рублей, пишет МК.

Боец получил тяжелое ранение и попал в госпиталь имени Вишневского. Там он познакомился по переписке с девушкой. Она стала ухаживать за ним.

Во время одного из визитов в мае прошлого года новая подруга предложила ему перевести на ее карту часть средств, полученных в качестве компенсации за ранение. Кроме того, военный выделил ей миллион рублей на покупку нового автомобиля.

Вскоре она прислала мужчине скриншот с двух банковских карт с цифрой «Ноль». Некоторое время спустя девушка перестала выходить на связь.

В декабре мужчина попытался вернуть свои деньги и приехал к женщине в Долгопрудный. Однако она совершила наезд на ветерана СВО, повредив правый голеностоп, на котором мужчина перенес несколько операций.