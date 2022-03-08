Что произошло в Рязанской области 6-8 марта?

7info представляет обзор главных событий уходящий выходных 6-8 марта. Что произошло в Рязанской области в эти дни?

«Лента» решила ограничить количество товаров при покупках в магазинах

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Ограничения коснутся таких товаров, как крупы, чай, кофе, сахар, мука, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, рыбные и мясные консервы, масло, некоторая бытовая химия, туалетная бумага.

В компании отметили, что мера является вынужденной. Её цель — снижение рисков искусственного вымывания товара для его последующей перепродажи.

В Рязани собрали 9 млн рублей на счёт помощи беженцам из ДНР и ЛНР

По состоянию на 6 марта в пунктах временного размещения находятся 715 человек, из них 370 детей.

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Обучение в школах проходит 171 ученик, 84 ребенка — в детских садах.

В Рязани простились с погибшим на Донбассе офицером-десантником

В воскресенье, 6 марта, в Рязани простились с погибшим на Донбассе офицером-десантником, выпускником Рязанского училища ВДВ, подполковником Денисом Глебовым.

Рязанский губернатор отправил в Донбасс 10 грузовиков гуманитарной помощи от Рязанской области

На территорию Донбасса в 10 машинах отправилось 80 тонн продовольствия от региональных производителей мясомолочной, животноводческой промышленности, растениеводства и переработки. Также загружены средства гигиены, другие товары первой необходимости.

В Рязани запатентовали программу восстановления речи и мышц лица после инсульта

О комплексе рассказал его автор, магистрант Института физико-математических и компьютерных наук РГУ Алексей Севальников. Аппарата состоит из микрокомпьютера, камеры и микрофона. Его можно подключить к любому телевизору. Управляет комплексом разработанная учёными программа.

При помощи камеры отслеживаются упражнения лицевой гимнастики, нейронная сеть считает число правильно выполненных упражнений. Это помогает восстановить работу лицевых мышц.

Для восстановления речи используется микрофон. Человек произносит увиденные на экране звуки, слова. Также считается число правильных повторов.

Новое здание школы № 6 в Рязани построят напротив стадиона «Спартак»

Ранее стало известно о заключении мирового соглашения между администрацией города и Рязанской епархией. Здание, где сейчас находится школа, передадут РПЦ, заключив договор о передаче его в пользование на 7 лет. За это время собираются построить новое учебное заведение.

Губернатор Николай Любимов сообщил, что дал распоряжение начать готовить проектно-сметную документацию. Деньги на строительство выделит федеральный бюджет.

OBI объявила о прекращении деятельности в России

По данным СМИ, на территории нашей страны работают 27 гипермаркетов компании, в которых трудоустроено 4,9 тысяч человек. Есть магазин и в Рязани.

Представители компании заявили, что у неё нет другого выхода.

Путин рассказал о новых выплатах российским семьям

Президент рассказал о новой выплате на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся во всех семьях с низкими доходами.

Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае.

Полиция Рязани нашла участников избиения 16-летнего подростка

6 марта в полицию поступила информация из медучреждения, что парень получил телесные повреждения в ходе конфликта с неизвестным.

В тот же день правоохранители организовали проверку. К настоящему времени все участники инцидента установлены, опрошены.

Решается вопрос о привлечении мужчины, причинившего телесные повреждения молодому человеку, к ответственности.

McDonald’s временно закроет в России 850 ресторанов

Решение о временном закрытии ресторанов озвучил гендиректор компании.