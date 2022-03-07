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Понедельник, 7 марта, 2022

Новое здание школы № 6 в Рязани построят напротив стадиона «Спартак»

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Новое здание школы № 6 в Рязани построят напротив стадиона «Спартак»

7info

Новое здание школы № 6 с углубленным изучением французского языка собираются построить напротив стадиона «Спартак». Об этом телеканалу ТКР сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.

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Ранее стало известно о заключении мирового соглашения между администрацией города и Рязанской епархией. Здание, где сейчас находится школа, передадут РПЦ, заключив договор о передаче его в пользование на 7 лет. За это время собираются построить новое учебное заведение.

Губернатор Николай Любимов сообщил, что дал распоряжение начать готовить проектно-сметную документацию. Деньги на строительство выделит федеральный бюджет.

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