Путин рассказал о новых выплатах российским семьям

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с праздником 8 марта.
Глава государства отметил, что мы живём в сложное время, но как и в годы Великой Отечественной войны ничто не мешает мужчинам признаваться в любви своим женщинам. И эта любовь служила опорой и вдохновляла.
Президент рассказал о новой выплате на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся во всех семьях с низкими доходами.
Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае.
Также Путин подчеркнул, что в спецоперации на территории Украины задействованы только профессионалы. Срочников там нет. Не планируется и дополнительный призыв резервистов из запаса.