Путин рассказал о новых выплатах российским семьям

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с праздником 8 марта.

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Глава государства отметил, что мы живём в сложное время, но как и в годы Великой Отечественной войны ничто не мешает мужчинам признаваться в любви своим женщинам. И эта любовь служила опорой и вдохновляла.

Президент рассказал о новой выплате на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся во всех семьях с низкими доходами.

Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае.

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Также Путин подчеркнул, что в спецоперации на территории Украины задействованы только профессионалы. Срочников там нет. Не планируется и дополнительный призыв резервистов из запаса.