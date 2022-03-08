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Вторник, 8 марта, 2022

McDonald’s временно закроет в России 850 ресторанов

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McDonald’s временно закроет в России 850 ресторанов

7info7

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s закроет в России 850 ресторанов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Решение о временном закрытии ресторанов озвучил гендиректор компании.

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