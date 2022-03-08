-1.5 C
Рязань
Вторник, 8 марта, 2022

Полиция Рязани нашла участников избиения 16-летнего подростка

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Полиция Рязани нашла участников избиения 16-летнего подростка

Александр Ильин

Полиция установила участников драки в Московском районе Рязани, в результате которой 16-летнему подростку сломали челюсть, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

- Реклама -

6 марта в полицию поступила информация из медучреждения, что парень получил телесные повреждения в ходе конфликта с неизвестным.

В тот же день правоохранители организовали проверку. К настоящему времени все участники инцидента установлены, опрошены. 

Решается вопрос о привлечении мужчины, причинившего телесные повреждения молодому человеку, к ответственности.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяСамая популярная профессия у женщин Рязанской области — менеджер по продажам
Комментарии для сайта Cackle
spot_img