Полиция Рязани нашла участников избиения 16-летнего подростка

Полиция установила участников драки в Московском районе Рязани, в результате которой 16-летнему подростку сломали челюсть, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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6 марта в полицию поступила информация из медучреждения, что парень получил телесные повреждения в ходе конфликта с неизвестным.

В тот же день правоохранители организовали проверку. К настоящему времени все участники инцидента установлены, опрошены.

Решается вопрос о привлечении мужчины, причинившего телесные повреждения молодому человеку, к ответственности.