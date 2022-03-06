Губернатор отправил в Донбасс 10 грузовиков гуманитарной помощи от Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов 6 марта принял участие в отправке продовольственной гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР, сообщает правительство региона.
На территорию Донбасса в 10 машинах отправилось 80 тонн продовольствия от региональных производителей мясомолочной, животноводческой промышленности, растениеводства и переработки. Также загружены средства гигиены, другие товары первой необходимости.
Глава региона вновь отметил, что поддерживает принятое Путиным решение о проведении специальной операции.