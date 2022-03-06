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Воскресенье, 6 марта, 2022

Губернатор отправил в Донбасс 10 грузовиков гуманитарной помощи от Рязанской области

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Губернатор отправил в Донбасс 10 грузовиков гуманитарной помощи от Рязанской области

Александр Ильин

Губернатор Рязанской области Николай Любимов 6 марта принял участие в отправке продовольственной гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР, сообщает правительство региона. 

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На территорию Донбасса в 10 машинах отправилось 80 тонн продовольствия от региональных производителей мясомолочной, животноводческой промышленности, растениеводства и переработки. Также загружены средства гигиены, другие товары первой необходимости.

«Собрать удалось очень много, рязанцы – люди неравнодушные. В ЛНР и ДНР мы отправляем 80 тонн гуманитарного груза. Хотел бы сказать всем спасибо», – сказал Любимов.

Глава региона вновь отметил, что поддерживает принятое Путиным решение о проведении специальной операции. 

«Оно было своевременным и правильным. Чтобы убедиться в этом, достаточно поговорить с людьми, которые прибыли в Рязанскую область из Донецкой и Луганской народных республик», – сказал он.

Губернатор отправил в Донбасс 10 грузовиков гуманитарной помощи от Рязанской области
Губернатор отправил в Донбасс 10 грузовиков гуманитарной помощи от Рязанской области

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