«Лента» решила ограничить количество товаров при покупках в магазинах

Сеть гипермаркетов «Лента» ввела ограничения на количество товаров при покупках в магазинах и онлайн за один раз, пишет ТАСС.

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Ограничения коснутся таких товаров, как крупы, чай, кофе, сахар, мука, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, рыбные и мясные консервы, масло, некоторая бытовая химия, туалетная бумага.

В компании отметили, что мера является вынужденной. Её цель — снижение рисков искусственного вымывания товара для его последующей перепродажи.

Напомним, аналогичные ограничения ввели «Пятерочка», «Перекресток».