В Рязани запатентовали программу восстановления речи и мышц лица после инсульта

Ученые Рязанского госуниверситета им. С. А. Есенина разработали и запатентовали программное обеспечение, ставшее основой комплекса для восстановления мышц лица и речи у пациентов, перенесших инсульт. Об этом сообщает ТАСС.

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О комплексе рассказал его автор, магистрант Института физико-математических и компьютерных наук РГУ Алексей Севальников. Аппарата состоит из микрокомпьютера, камеры и микрофона. Его можно подключить к любому телевизору. Управляет комплексом разработанная учёными программа.

При помощи камеры отслеживаются упражнения лицевой гимнастики, нейронная сеть считает число правильно выполненных упражнений. Это помогает восстановить работу лицевых мышц.

Для восстановления речи используется микрофон. Человек произносит увиденные на экране звуки, слова. Также считается число правильных повторов.

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Программа запатентована в Федеральном институте промышленной собственности.

С пациентами при помощи разработанного комплекса работает врач, дающий задания, отслеживающий результаты.