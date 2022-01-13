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Четверг, 13 января, 2022
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Что делать, если в личном кабинете не появился QR-код

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Оперативная группа правительства Рязанской области рассказала, что делать, если в личном кабинете на портал Госуслуг не появился QR-код о перенесённом коронавирусе или вакцинации.

Обычно он появляется через трое суток, но бывают и задержки.

Если прошло слишком много времени, а QR-кода по-прежнему нет:

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➡ проверьте в личном кабинете правильность паспортных данных, номера СНИЛС и дату рождения;

➡ убедитесь, что ваша учётная запись на портале Госуслуг подтверждена;

➡ если всё верно, напишите в службу поддержки. Вам выдадут временный сертификат на 14 дней;

➡ обратитесь в свою медицинскую организацию, попросите проверить правильность ваших данных.

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