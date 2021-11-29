Что делать, если коммунальщики не выполняют свои обязанности?

В Роскачестве россиянам объяснили, что делать, если коммунальные службы не выполняют свои обязанности и за какое время в доме должны устраняться выявленные неисправности.

Ответственность за обеспечение дома всеми коммуникациями и устранение всех неисправностей несёт организация, выбранная для управления домом. Это может быть ТСЖ или управляющая компания.

Чаще всего именно вторая отвечает за общедомовое имущество. По словам юрисконсульта по защите прав потребителей Роскачества, если управляющая компания не исполняет свои обязанности, нужно написать жалобу в двух экземплярах на имя руководителя организации. Одну копию нужно оставить у себя, другую – передать в УК. На копии обязательно нужно указать дату принятия жалобы, подпись ответственного сотрудника, входящий номер письма. Срок ответа зависит от темы обращения и не должен превышать более 10 рабочих дней.

Если ответа от управляющей компании не поступило, можно обратиться в жилинспекцию. В том случае, если и это не помогло, можно обратиться в прокуратуру или в суд с требованием разрешить ситуаицю.

– Вы можете требовать компенсации (особенно в тех случаях, когда неисправность создавала опасную ситуацию для всех жильцов). Кроме того, если неисправность устраняли долго, вы можете требовать перерасчет ежемесячной платы за ту услугу, которую не получали в полном объеме, — говорит эксперт.

Кроме того, устранять неисправности коммунальщики должны согласно нормативам:

Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений — немедленно;

Неисправности лифта – не более 1 суток;

Неисправности мусоропроводов и течи в водопроводных кранах и кранах сливных бачков в унитазах — 1 сутки;

Отслоение штукатурки потолка в помещениях общего пользования в доме — 5 суток;

Неисправности в освещении общедомовых помещений — 7 суток.

Если сроки ремонта не соблюдаются, это повод подавать жалобу.

В некоторых случаях управляющая компания обязана вызывать аварийные бригады. Это касается проблем в доме, связанных с трубопроводом, неисправностью электрооборудования и газообеспечения.

— Выезд бригады аварийной компании бесплатный. Исключения — те случаи, когда авария происходит в квартире одного из жильцов и не связана с общедомовым имуществом, или неприятность случается в доме, где установлено непосредственное управление и договор не заключен, — сообщает Поздняков

Если договор заключен, то аварийно-диспетчерская служба должна проинформировать о планируемых сроках исполнения заявки в течение получаса.