Центр «Мой Бизнес» и «Агентство развития бизнеса Рязанской области» помогли предприятиям региона

Региональное министерство экономического развития рассказало о содействии центра «Мой Бизнес» и Рязанского центра экспорта АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области» в организации участия представителей малого и среднего бизнеса в выставках.

Рязанский центр экспорта организовал участие с индивидуальным стендом регионального предприятия ООО «Кубометр света» в международной выставке Interlight Russia/Intelligent Building Russia 2022, которая проходила в Экспоцентре в российской столице.

Компания «Касимовсетеснасть» при содействии РЦЭ приняла участие со своим стендом в выставочном мероприятии V Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2022 – единственной в России выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Также при поддержке центра «Мой бизнес» организовано участие самозанятой рязанки Юлии Пронякиной в выставке Presentica в Гостином дворе в г. Москве. Юлия занимается производством и реализацией авторских постеров и аксессуаров под брендом ART_SCANDI.

Представители малого и среднего бизнеса из Рязанской области представили свою продукцию, приняли участие в работе площадок по обмену опытом. Рязанцы получили возможность представить свою продукцию на федеральном и международном уровнях, ознакомиться с новинками, определить новые направления развития.