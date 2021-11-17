Брянские активисты записали обращение к Путину с требованием ввести в стране обязательную вакцинацию

Жители Брянской области записали видео, где требуют у президента РФ ввести в стране обязательную вакцинацию. Ролик опубликовали на YouTube-канале Алексея Жучкова.

В своём обращении брянские активисты выступают против антипрививочников и призывают людей вакцинироваться, поскольку это единственный способ справиться с коронавирусом.

По мнению участников ролика, противники прививок дезинформируют население, однако обманутые брянцы этого не понимают.

В настоящий момент видео собрало почти 1300 дизлайков (против 72 лайков).

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