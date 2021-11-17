-0.7 C
Рязань
Среда, 17 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Брянские активисты записали обращение к Путину с требованием ввести в стране обязательную вакцинацию

Александр Ильин

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Жители Брянской области записали видео, где требуют у президента РФ ввести в стране обязательную вакцинацию. Ролик опубликовали на YouTube-канале Алексея Жучкова. 

В своём обращении брянские активисты выступают против антипрививочников и призывают людей вакцинироваться, поскольку это единственный способ справиться с коронавирусом.

По мнению участников ролика, противники прививок дезинформируют население, однако обманутые брянцы этого не понимают.

В настоящий момент видео собрало почти 1300 дизлайков (против 72 лайков). 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,825ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать