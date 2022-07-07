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Татьяна Проводина

Большинство жителей Рязанской области считают себя трудоголиками

Business фото создан(а) yanalya - ru.freepik.com

Большинство жителей Рязанской области считают себя трудоголиками.

Служба исследований hh.ru выяснила отношение соискателей к трудоголизму. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter.

65% опрошенных жителей Рязанской области считают себя трудоголиком. Среди них доля женщин, чем мужчин, выше на 9 процентных пунктов. 86% представителей высшего менеджмента считает себя трудоголиками. Также в тройку лидеров-трудоголиков вошли сотрудники отдела продаж – 78% и закупок – 74%.

71% респондентов-трудоголиков отметили, что работают больше 8 часов в день. 53% работают в выходные, а 52% никогда не отключаются от рабочих чатов и почты. 52% склонны к перфекционизму, а 43% требуют от себя сверхрезультатов в работе.

Каждый третий опрошенный считает, что быть трудоголиком – хорошо. Так ответили 46% мужчин и только 32% женщин. Также высока доля таких ответов среди начинающих специалистов.

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