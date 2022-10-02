БК «Рязань» начал чемпионат ЦФО с уверенной победы

Выступление в чемпионате Центрального Федерального округа среди мужских команд 2022–2023 годов баскетбольный клуб «Рязань» начал с уверенной победы. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

БК «РЯЗАНЬ» — БК «ТВЕРЬ» — 93:46 (24:11, 22:10, 23:4, 24:21) БК «Рязань»: Князев (17), Буданов (2), Хамитов (6), Алексеев (11), Соколов (24 + 10 подборов) — старт., Ефремочкин (15), Абраменков (10), Гущин (8). БК «Тверь»: Каширин (3), Павлычев (10), Хотько (9), Романчук (6), Лебедев (3) — старт., Губкин (5), Чихрадзе (8), Логинов (2), Смурыгин (0), Сорокин (0), Юрченко (0). Судьи: Пауков (Воронеж), Снегов (Ярославль). 1 октября. Рязань. ДДТ.

Давно известно: как сезон начнешь, так его и проведешь. Исходя из этой проверенной не одним поколением истины для нашей команды было важно провести свой первый матч чемпионата ЦФО ударными темпами, с чем подопечные Алексея Безнебеева прекрасно справились. Какое-то сопротивление гости начали оказывать лишь тогда, когда исход встречи не вызывал ровным счетом никаких сомнений — в заключительном периоде.

Стартовый поединок «зубры» провели своим чемпионским составом, свежая кровь в команде обязательно появится, но чуть позже. В заявку команды на сезон также вошел и очередной воспитанник рязанского баскетбола Илья Бойков, старательно проведший подготовительный период. Стартовый состав на матч с тверичами выглядел вполне привычно, разве, что выбывшего Николая Самойленко на позиции второго номера заменил Дмитрий Буданов. Лишь по ходу в игру вошел MVP «Финала четырех» Абраменков, но на то имелась вполне уважительная причина: у Николая разболелось колено из-за чего какое-то время он не мог тренироваться в полную силу.

Как истинный капитан начало на 2-й минуте игры положил Роман Хамитов. Он же точным броском из-под кольца второй раз вывел свой коллектив вперед после того, как гости восстановили равновесие — произошло подобное развитие событий в первый и в последний раз одновременно. Соскучившись по настоящему делу, исправно набирал очки Михаил Соколов, первый бросок из-за дуги точно уложил в кольцо Дмитрий Князев.

Потеряв в межсезонье своего ярко выраженного лидера Семена Герасимова, державшего все нити игры в своих руках, тверичи пытались делать ставку на общекомандные командные действия, что поначалу приносило какие-то плоды. Преимущество хозяев хоть и росло, но далеко не так быстро, как того хотелось болельщикам. На 7-й минуте после броска Андрея Губкина гости сократили отставание до пяти баллов (13:8). Это явно пришлось не по нраву хозяевам, что они наглядно продемонстрировали. Соколов завершил три атаки подряд, свой выход на площадку точным попаданием отметил Глеб Ефремочкин, трешку записал на свой счет Валерий Алексеев — и на табло уже светились 24:8. Лишь перед самым перерывом волжанам удалось прервать эту результативную серию.

Поняв, что другого способа сдержать атакующий порыв действующего чемпиона у них нет, гости начали откровенно фолить, что еще больше завело соперника. Дважды подряд точными «выстрелами» из-за дуги отметился Князев, под стать ему были и партнеры по команде, в общем к большому перерыву судьба матча была практически предрешена — 46:21.

В третьей четверти «зубры» продолжали гнуть свою линию, тверичам ничего не оставалось, как с завидным постоянством продолжать нарушать правила. Привычной стала картина, когда кто-то из рязанцев выходил на линию штрафных, и пусть не все броски достигли цели, тем не менее нашей команде сполна удалось наказать противника за грубость — 23:4. Перед заключительным отрезком на личном счету Соколова уже значилось 20 очков, немногим меньше, чем у всего БК «Тверь».

В четвертом периоде «зубры» уже могли позволить себе играть в свое удовольствие, чем и не преминули воспользоваться. Разыгрался Глеб Ефремочкин, для которого это едва ли не самый любимый соперник. Забив трешку справа, в следующей атаке он переместился на противоположный фланг и еще раз продемонстрировал свою филигранную точность. Эффектно сверху забил Николай Абраменков, а итог матчу подвел Дмитрий Князев очередным дальним броском — 93:46. Самым результативным игроком матча стал Михаил Соколов, к тому же оформивший первый в сезоне дабл-дабл (24 очка + 10 подборов).

Повторный поединок пройдёт 2 октября в спортзале ДДТ, начало в 12.00.