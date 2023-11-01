Александр Логунов заявил на суде, что не убивал жену

Александр Логунов, признанный сегодня виновным в убийстве супруги Елены, заявил во время последнего слова, что не убивал жену. По его словам, показания против себя дал под давлением сотрудников правоохранительных органов.

Тем не менее, Железнодорожный районный суд Рязани признал Логунова виновным и приговорил к 11 годам колонии строго режима.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновном) наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворен гражданский иск матери погибшей о компенсации морального вреда на сумму 2 млн рублей, — сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Мать убитой, Наталия Кошелева, заявила журналистам, что семья Логуновых воспитала не мужчину.

— Мне было стыдно, а он отвернулся, и ему не было стыдно. Родители не пришли. А мне хотелось за него плакать. Ни за себя, ни за свою дочь. Честь дочери я отстояла, сохранила честь и достоинство, как бы ее ни поливали грязью, ни говорили, что покончила суицидом, — цитирует Наталию ГТРК «Ока».

Приговор суда не вступил в законную силу. Логунов может обжаловать решение. Будет ли это делать его подзащитный, адвокат пока не знает.

26-летняя Логунова пропала 25 июля 2021 года. Её поисками занимались сотрудники правоохранительных органов, детектив Екатерина Шумякина, многочисленные добровольцы. Передачи, посвящённые пропаже рязанки, выходили в эфире федеральных телеканалов, несколько выпусков ситуации посвятил Андрей Малахов.

15 августа 2022 года на Александра Логунова завели уголовное дело о распространении порнографии. Мужчину поместили в СИЗО. В конце августа появилась информация, что тело Елены найдено, но она не подтвердилась.

Труп женщины обнаружили недалеко от села Исады Спасского района Рязанской области 7 октября. Там находится дача семьи Логуновых.

Чтобы подтвердить, что останки принадлежат Елене Логуновой, пришлось проводить генетическую экспертизу. 1 ноября мать Елены Наталия Кошелева написала, что Логунову предъявлено обвинение в убийстве её дочери.