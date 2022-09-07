Уголовное дело на Логунова завели 15 августа 2022 года, он писал явку с повинной

Уголовное дело на мужа пропавшей в Рязани матери двоих детей Елены Логуновой завели 15 августа 2022 года. Об этом сообщается на сайте Басманного районного суда Москвы.

Александра Логунова обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ — изготовление и распространение порнографии при помощи интернета. С Еленой Логуновой, пропавшей летом 2021 года, дело не связано.

Из постановления суда можно сделать вывод, следствие обвиняет рязанца в распространении запрещённых материалов с помощью соцсети ВКонтакте и сайта знакомств «Мамба». аккаунты там Логунов позднее удалил.

Днём 30 августа Александра Логунова задержали, предъявили обвинение. 31 числа суд по ходатайству следствия отправил обвиняемого в СИЗО.

В ходатайстве, представленном в суд с согласия руководителя ГСУ СК РФ, следователь указывает, что причастность Логунова к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотра места происшествия и предметов, заключениями судебных экспертиз, иными доказательствами по уголовному делу в совокупности. Наказание по этой статье — 6 лет лишения свободы.

Также сообщается о проверке Логунова на причастность к совершению иных преступлений, в том числе против личности и половой свободы несовершеннолетних.

Из материалов следует, что Логунов написал явку с повинной, но затем сторона защиты заявила, что она была сделана под давлением. Адвокат просил поместить задержанного под домашний арест с запретом определённых действий.