Следком подтвердил, что найденные останки принадлежат Елене Логуновой

Найденные останки человека принадлежат пропавшей рязанке Елене Логуновой. Об этом сообщил телеграм-канал Следственного комитета РФ.

— В рамках расследования уголовного дела следователи обнаружили останки женщины в Рязанской области. Установлено, что они принадлежат Елене Логуновой, пропавшей без вести в 2021 году, — говорится в сообщении.

Напомним, Елена Логунова пропала летом 2021 года. Долгое время судьба женщины оставалась неизвестной. О ситуации рассказывали федеральные телеканалы, СМИ.

7 октября стало известно об обнаружении останков, которые, предположительно принадлежат Елене. Их нашли в районе села Исады Спасского района. Там находится дача родителей супруга.

Сам Александр Логунов сейчас находится в СИЗО по делу о распространении порнографии.

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