За 11 месяцев дела о пропаже Елены Логуновой осталось больше вопросов, чем ответов

25 июля исполнится ровно год со дня таинственного исчезновения жительницы Рязани Елены Логуновой. Несмотря на повышенное внимание следствия, СМИ, людей до сих пор остаётся больше вопросов, чем ответов. Постарались собрать в один текст всё, что известно о пропаже рязанки.

В районе 15 часов 25 июля 2021 года 26-летняя мать двоих детей вышла из дома и направилась по улице Черновицкой. Согласно опубликованной ориентировке, одета была в светлую футболку со стразами, джинсовую куртку с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки; с собой Елена взяла бежевый рюкзак, деньги и телефон. С тех пор молодую женщину больше никто не видел.

В первые, самые важные, дни поисков, активно отреагировала общественность – волонтеры прочесывали ближайшую округу, параллельно проходили рейды правоохранительных органов, родственники не прекращали бить тревогу, выводя происходящее на все более высокий уровень, в том числе на федеральные телеканалы.

История быстро стала обрастать фактами, странными совпадениями и домыслами.

Предыстория

Елена Сергеевна Логунова (в девичестве — Кошелева) родилась 22 июля 1995 года в Рязанской области в полной и благополучной семье. В 2015 году с отличием закончила Рязанский технологический колледж, получила звание «Лучший студент» на последнем курсе. Проходила практику в банке.

В 2011 году познакомилась с будущим мужем – Александром Логуновым. Молодые люди жили одном доме, но познакомились в интернете. Александр ухаживал за девушкой 5 лет, поженилась пара 30 июля 2016 года.

Через три года родилась первая дочь – Настя; а в апреле 2021 младшая – Аня. Врачи заявляли, что Елена не сможет иметь детей, так что рождение дочерей для неё стало знаковым событием.

Фото: instagram.com/mrs.kosheleva62/

Со временем Елена больше погрузилась в новую семью, свела до минимума контакты с друзьями, отношения с родственниками также нельзя было назвать простыми.

По некоторым данным, бабушка Логунова возглавляет общину старообрядцев в Рязани, её влияние и стало причиной смены привычного поведения Елены. Впрочем, это всего лишь версия.

За несколько недель до исчезновения, Елена Логунова часто жаловалась маме, что родственники мужа давят на нее и не считают за человека; вплоть до намеков, что младшая дочь не похожа на Александра, отец не он. Елена признавалась, что хочет взять дочек и убежать из дома. Пик недопонимания между родственниками пришелся на май 2021 года – финансовые претензии к родителям Елены Логуновой от родителей мужа (не помогают дочери деньгами), яблоком раздора оказался и выбор крестных для Анны. После этого общение в обоих сторон практически прекратилось.

Чета Логуновых переехала в квартиру на улице Черновицкой в 2020 году, с приобретением недвижимости помогла бабушка Александра. Соседи часто видели Елену во дворе с детьми, вечером к ним присоединялся глава семейства, ссоры между супругами никто не наблюдал.

22 июля 2022 года Логуновы отмечали 26-летие Елены, ее мама – Наталья Кошелева, охотно посидела с детьми, пока супруги праздновали в ресторане; чета вернулась в хорошем расположении духа. 23 июля Елена Логунова навестила родителей, которые живут в соседнем доме; на все поздравления она отвечала: «Мам, главное, чтобы все были живы и здоровы». Это были последние слова дочери, которые услышала Наталья Кошелева при личной встрече.

Роковой день

Последующие дни прошли спокойно, в семейной суете, общение по телефону не выдавало явных признаков беспокойства. В ночь перед исчезновением, Елена отправила смс маме, что спать легли только в 4 утра, так как дочка плохо себя чувствовала. Наталья получила сообщение только в 08.05, так как находилась в месте с плохой связью. Кошелева позвонила дочери в 08:34 – голос Елены был полон энергии несмотря на бессонную ночь. Последующие звонки после 12:00 не проходили, телефон был недоступен.

Фото: instagram.com/mrs.kosheleva62/

Позднее появилась информация о работе телефона рязанки. Елена Логунова после разговора с матерью пыталась отправить сообщение в мессенджер, звонков не совершала. С 09:58 телефон отключен.

Последний человек, видевший Логунову живой, — муж. По словам Александра, ночь прошла спокойно. С утра мужчина отправился с девочками на прогулку, Елена занималась уборкой. После обеда уложили дочек спать. Перед этим глава семейства вынес в коридор два туристических чемодана с ненужными вещами, чтобы освободить балкон для ремонта. В 14:40 мужчина подогнал к подъезду автомобиль, чтобы погрузить туда вещи и поехать в гараж. Расплакавшаяся младшая дочь задержала Александра дома. Как только девочка успокоилась, Елена собралась в магазин «за шмотками», перед этим сказав мужу связаться с ней, как только девочки проснутся.

В 15:20 Александр позвонил Елене, не получив ответа, вызвал родителей присмотреть за внучками. В это время отвез в гараж часть приготовленных вещей. По словам соседей, к 18:00 Александр вынес из подъезда два чемодана и черный пакет. После чего позвонил Наталье Кошелевой и сообщил, что Елена пропала.

Согласно биллинга телефона, Александр в этот день хаотично передвигался по городу, основными точками посещения стали гараж, фирма по перевозке нефтехимических продуктов, Сысоевское кладбище, жилой дом на улице Стройкова.

После 19:00 Логунов сообщил о пропаже жены в полицию, к 22:00 вернулся в квартиру вместе с правоохранительными органами для осмотра.

Поиски

За время следствия Александр выдвигал разные версии – от падения в люк, до маньяка, схватившего девушку прямо в подъезде.

Тем временем волонтеры и добровольцы, во главе с детективом Екатериной Шумякиной (бывшая оперуполномоченная) прочесывали близлежащие районы, заглядывая в каждый люк и овраг; родственники проверяли медицинские учреждения.

Следствие собиралось получить информацию с помощью камер видеонаблюдения, но возникло только больше вопросов. 25 июля в обзор четырех камер попали Александр, его родители и бабушка, но не Елена Логунова. Не зафиксировал Елену и домофон с функцией записи видео, это дало повод предполагать, что пропавшая так и не вышла из дома в тот день. Правда, впоследствии Шумякина сообщила, что домофон не пишет видео, а часть камер по периметру новостройки – муляжи.

К концу августа к поискам подключились водолазы, осмотревшие ближайшие водоемы. Ничего подозрительного не нашли.

В октябре при осмотре Сысоевского кладбища, куда приезжал 25 июля муж Елены, волонтёры обнаружили мусорные мешки, в которых нашли кожаную сумку и джинсы. Находки передали следователям.

К декабрю ориентировки по Елене Логуновой стали появляться на сайтах управления МВД в других регионах, вплоть до Магаданской области.

Следствие

Еще 30 июля возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Но, пока дело не получило резонанс, следствие продвигалось медленно. Квартиру осмотрели, но не опечатали – доступ к жилью оставался. При осмотре машины Александра на руле обнаружена кровь, которая принадлежала мужчине. Кинолог с собакой прибыл на место осмотра лишь через 4 дня после пропажи. Опрошены соседи только по лестничной клетке, осмотр квартир дома произвели только 5 сентября. При этом у Следственного комитета не было разрешения на сентябрьские обыски, поэтому часть жильцов отказалось от осмотра.

Александр Логунов прошел два исследования на полиграфе — в первом случае, по мнению эксперта, мужчина говорил правду, во втором — возникли вопросы. Адвокат Кошелевых Максим Калинов говорил о возможной неисправности полиграфа, так как ему не предоставили данные о последней проверке оборудования.

Правоохранительные органы в первые дни не проверяли гаражи и чемоданы, которые вывозил Александр; когда наконец-то добрались – чемоданы оказались пусты, никаких следов выявлено не было. Близлежащая территория гаражного кооператива на осматривалась.

Фото: соцсети / instagram.com/mrs.kosheleva62

Младший брат Елены Логуновой обратился к эзотерикам, безуспешно.

О деле Елены Логуновой снял несколько программ Андрей Малахов, на Первом канале показали программу, в которой Александр Логунов прошёл исследование на детекторе лжи. После этого дело передали в Главное Следственное Управление СК России, а глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание передать его в Москву.

В январе дело продлили еще на три месяца. К нему подключали экс-следователя Дмитрия Плоткина. Но пока новой информации нет.

Наталья Кошелева продолжает поиски дочери, детектив Шумякина уверена, что лгун будет наказан. Но ясности о том, что случилось с Еленой Логуновой как не было, так и нет.

Информацию из открытых источников обобщила Екатерина Стоцкая