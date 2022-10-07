Тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли в селе Исады Спасского района. Об этом, ссылаясь на мать женщины Наталию Кошелеву, сообщает «МК в Рязани».

По данным СМИ, в селе находится дача семейства Логуновых.

Утром 7 октября появилась информация о том, что тело пропавшей женщины нашли. Позднее обнаружение останков подтвердила занимавшаяся поисками Елены детектив Екатерина Шумякина.

В районе 15 часов 25 июля 2021 года 26-летняя мать двоих детей вышла из дома и направилась по улице Черновицкой. Согласно опубликованной ориентировке, одета была в светлую футболку со стразами, джинсовую куртку с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки; с собой Елена взяла бежевый рюкзак, деньги и телефон. С тех пор молодую женщину больше никто не видел.

РИА «7 новостей» подробно рассказывало об исчезновении Елены Логуновой.

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