Пятница, 7 октября, 2022
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Тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли в селе Исады

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Фото: instagram.com/mrs.kosheleva62/

Тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли в селе Исады Спасского района. Об этом, ссылаясь на мать женщины Наталию Кошелеву, сообщает «МК в Рязани».

По данным СМИ, в селе находится дача семейства Логуновых.

Утром 7 октября появилась информация о том, что тело пропавшей женщины нашли. Позднее обнаружение останков подтвердила занимавшаяся поисками Елены детектив Екатерина Шумякина.

В районе 15 часов 25 июля 2021 года 26-летняя мать двоих детей вышла из дома и направилась по улице Черновицкой. Согласно опубликованной ориентировке, одета была в светлую футболку со стразами, джинсовую куртку с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки; с собой Елена взяла бежевый рюкзак, деньги и телефон. С тех пор молодую женщину больше никто не видел.

РИА «7 новостей» подробно рассказывало об исчезновении Елены Логуновой.

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