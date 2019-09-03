Онколог Роман Ищенко: Риск наследования окнопатологий можно снизить

Заместитель главного врача по хирургической помощи Научно-клинического центра ФМБА России, д.м.н., профессор Роман Ищенко развенчивает устоявшееся мнение о том, что главной причиной развития рака является наследственный фактор.

О наследственных формах рака можно говорить только с учётом доминантных и рецессивных генов, а также влиянии негативных факторов внешней среды. То есть, если человек ведёт более здоровый образ жизни чем его родственники, он может радикально изменить ситуацию. К тому же, знание о возможных рисках дает ключ к пониманию того, на что следует обратить внимание, какие органы обследовать. Это позволяет вылечить заболевание на ранней стадии, или даже предотвратить проблему, как это сделала американская актриса Анжелина Джоли.

Зная о наследственной предрасположенности к раку молочной железы (это заболевание стало причиной смерти нескольких близких родственниц актрисы), она провела генетический анализ, получила положительные тесты и приняла взвешенное решение о двусторонней мастэктомии. Я считаю её выбор адекватным, поскольку риск развития злокачественной опухоли сохранялся до тех пор, пока в организме существовала ткань молочной железы. Человек имеет право выбора – постоянно обследоваться и жить в ожидании того, что может развиться злокачественная опухоль, или решить проблему кардинально.

Еще 15 лет назад при раке молочной железы врачи начинали терапию с двухстороннего удаления яичников. Это была катастрофа, вызывающая комплекс серьезных симптомов. Дело в том, что рак молочной железы – гормонозависимое заболевание. Соответственно, при удалении главного органа, который их вырабатывает, не учитывалось, как это повлияет на качество жизни пациенток. Сегодня проводятся химические блокады выработки эстрогенов. Заместительная гормонотерапия позволяет полностью свести на «нет» посткастрационный синдром, позволяя женщине оставаться и чувствовать себя женщиной.

К семейным ракам, обусловленным генетическими мутациями, также относятся колоректальный рак и рак шейки матки. Они могут передаваться в том числе от родителя, который сам не болеет раком, но является носителем доминантного гена. Это называется «прыжок через пол». Но для активации мутировавшего гена необходимы факторы внешней среды – образ жизни и семейная культура питания.

Приведу пример. Восточные народы имеют высокую предрасположенность к раку желудка и пищевода, поскольку традиционно едят обжигающе горячую жирную пищу. Один из самых высоких показателей распространенности рака желудка – в Японии. При этом японец, эмигрировавший в Соединенные Штаты, становится менее подверженным заболеванию, поскольку переходит на другую пищу: перестает есть привычно острые продукты, а также рис, который является губкой для впитывания жира. Примерно также действует мягкий белый хлеб. К хлебу грубого помола это не относится.

То есть, пересмотрев образ жизни или вынужденно изменив его переездом в страну с другими традициями питания, человек снижает риск развития наследственных заболеваний и приобретает другие, присущие новой среде обитания.

Справочно: Роман Викторович Ищенко – хирург, онколог. Специализация: злокачественные опухоли органов брюшной полости, легких, трахеи и плевры, кардиоонкология (лечение злокачественных опухолей у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями). Консультирует пациентов в ФНКЦ ФМБА России (Москва).

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