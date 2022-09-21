24 сентября в рязанском Лесопарке пройдёт выставка пристройства животных «Пойдём Домой»

В субботу, 24 сентября, рязанский Лесопарк приглашает рязанцев на выставку по пристройству собак и кошек, находящихся на попечении приютов и волонтёров «Пойдём Домой».
Ставшее уже традиционным мероприятие организует Служба контроля за безнадзорными животными. Об этом сообщает Телеграм канал Лесопарк Рязань.
В программе – выставка собак и кошек, развлечения для детей, мастер-классы, угощения и традиционная ярмарка.
Выставка будет работать с 11 до 14 часов.
Возрастное ограничение 0+
Подробности по телефону 8 (903) 640-78-88.