SHOT: Сырский взял деньги из бюджета Украины на лечение отца в России

Главком ВСУ Александр Сырский мог взять часть средств на лечение и реабилитацию отца Станислава Прокофьевича в России из военного бюджета Украины, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, счета в клиниках превысили пять миллионов рублей, что больше двух миллионов гривен. Вероятно, Сырский использовал для помощи родственнику деньги, выделенные на нужды ВСУ.
Утверждается, что в Киеве начали обсуждать отставку Сырского после появлении информации о помощи в лечении отца, проживающего в России. Также его положение ухудшает критическая ситуация в Красноармейске.
Как писал SHOT, 86-летнего отца Станислава Прокофьевича выписали из клиники в Подмосковье, где он проходил реабилитацию. У него нашли новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона. Сейчас пенсионер находится дома во Владимирской области.
Читайте также:
Отца главкома ВСУ Сырского тайно вывезли из подмосковной клиники
До болезни отец и сын не поддерживали связь: у них были разные взгляды насчет спецоперации. Станислав Прокофьевич и его жена поддерживают Россию, они участвовали в акции «Бессмертный полк».