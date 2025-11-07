Пятница, 7 ноября, 2025
SHOT: Сырский взял деньги из бюджета Украины на лечение отца в России

Никита Рязанцев
Сырский, скриншот видео

Главком ВСУ Александр Сырский мог взять часть средств на лечение и реабилитацию отца Станислава Прокофьевича в России из военного бюджета Украины, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, счета в клиниках превысили пять миллионов рублей, что больше двух миллионов гривен. Вероятно, Сырский использовал для помощи родственнику деньги, выделенные на нужды ВСУ.

«При этом ранее главком жаловался на плохое обеспечение украинской армии», — говорится в публикации.

Утверждается, что в Киеве начали обсуждать отставку Сырского после появлении информации о помощи в лечении отца, проживающего в России. Также его положение ухудшает критическая ситуация в Красноармейске.

Как писал SHOT, 86-летнего отца Станислава Прокофьевича выписали из клиники в Подмосковье,   где он проходил реабилитацию. У него нашли новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона. Сейчас пенсионер находится дома во Владимирской области.

Отца главкома ВСУ Сырского тайно вывезли из подмосковной клиники

До болезни отец и сын не поддерживали связь: у них были разные взгляды насчет спецоперации. Станислав Прокофьевич и его жена поддерживают Россию, они участвовали в акции «Бессмертный полк».

