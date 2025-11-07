Из магазинов могут пропасть популярные у россиян продукты

Фракция «Справедливая Россия» предложила сократить долю товаров собственных торговых марок супермаркетов до четверти, это может привести к исчезновению части продуктов с полок, пишут « Ведомости ».

Речь идет о правках в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности».

«Доля товаров собственных торговых марок в ассортименте ритейлеров не должна превышать 25%», — говорится в документах.

При этом сейчас доля такой продукции составляет значительную часть в популярных торговых сетях. Так, во «Вкусвилле» на нее приходится около 95%, в «Да!» и «Чижике» — почти половина, а в «Пятерочке» и «Перекрестке» — около четверти.

Законопроект опубликовали 6 ноября, если его одобрят, инициатива вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Месяцем ранее «Руспродсоюз» предлагал ограничить долю товаров собственных торговых марок 25% в одной категории. Организация обратилась с этим предложением в правительство 30 сентября.