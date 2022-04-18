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Понедельник, 18 апреля, 2022

18 апреля без холодной воды в Рязани остались ещё четыре улицы

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18 апреля без холодной воды в Рязани остались ещё четыре улицы

7info7
Информация об отключении воды

В понедельник, 18 апреля, без холодной воды в Рязани остались ещё четыре улицы, сообщает пресс-служба мэрии.

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Причина отключения – ремонт на водопроводе. Он завершится к 17.00.

До этого времени без холодного водоснабжения останутся следующие адреса:

  • улица Зубковой, дом 12, дом 14, дом 16/36, дом 17 корпус 1, дом 17 корпус 2, дом 17, дом 17г (детский сад №25), дом 18 корпус 1, дом 18 корпус 2, дом 18 корпус 3, дом 18 корпус 4, дом 18 корпус 5, дом 18 корпус 6, дом 18, дом 19 корпус 1, дом 19 корпус 2, дом 19 корпус 3, дом 19,
  • улица Советской Армии, дом 21,
  • улица Тимакова, дом 34;
  • улица Касимовское шоссе, дом 48 корпус 1.

Ранее горадминистрация сообщила о масштабном отключении холодной воды 18 апреля. С адресами отключения можно ознакомиться здесь.

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