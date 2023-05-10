13 мая в Рязани на 4 площадках пройдут ярмарки выходного дня

В Рязанской области работают ярмарки выходного дня. 13 мая они пройдут на площадках у КДЦ «Октябрь», ТЦ «КИТ», перед ЦНТИ и на улице Дзержинского (территория УРТ).

Еженедельные ярмарки организованы минсельхозом и минэкономразвития Рязанской области.

6 мая в Рязани на ярмарках выходного дня реализовали, в частности, 6,6 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 5 тонн молока и молочных продуктов, 5 тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

Кроме того, на территории УРТ до 13 мая работает тематическая ярмарка «Сад-огород». Там можно приобрести семена, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, посадочный материал луковичных растений, а также рассаду овощей.