Жительница Рязани рассказала о навязывании неофициальных платных услуг в БСМП

Жительница Рязани, которая проходит лечение в БСМП, рассказала о навязывании неофициальных коммерческих услуг от индивидуального предпринимателя. Пост рязанки появился в соцсетях 25 марта.
Девушка пишет, что ей диагностировали перелом лодыжки. Перед операцией к пациентке подошёл лечащий врач и вручил номер телефона частного предпринимателя, с которым нужно было договорится о покупке пластины. За неё бизнесмен попросил 42 тысячи рублей.
В итоге девушка позвонила на горячую линию Минздрава и в страховую компанию, где ей объяснили, что переломы лечатся бесплатно по полису ОМС.