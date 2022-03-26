Жительница Рязани рассказала о навязывании неофициальных платных услуг в БСМП

Жительница Рязани, которая проходит лечение в БСМП, рассказала о навязывании неофициальных коммерческих услуг от индивидуального предпринимателя. Пост рязанки появился в соцсетях 25 марта.

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Девушка пишет, что ей диагностировали перелом лодыжки. Перед операцией к пациентке подошёл лечащий врач и вручил номер телефона частного предпринимателя, с которым нужно было договорится о покупке пластины. За неё бизнесмен попросил 42 тысячи рублей.

«После непродолжительной беседы меня уверили, что пластина самая офигительная, вся из себя сертифицирована и доставят её аккурат к началу операции», — пишет рязанка.

В итоге девушка позвонила на горячую линию Минздрава и в страховую компанию, где ей объяснили, что переломы лечатся бесплатно по полису ОМС.