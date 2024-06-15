17-летний пассажир погиб при столкновении мотоцикла с легковушкой под Рязанью

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте трагического ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

15 июня около 17:00 в Рязанском районе на 23-м километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское» произошло трагическое ДТП. По предварительной информации, 17-летний водитель мотоцикла «Атаки ЕС-300» столкнулся с автомобилем «Иж», которым управлял 64-летний водитель.

В результате аварии 17-летний пассажир мотоцикла погиб, мотоциклист госпитализирован.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.