Жителя посёлка Ермишь будут судить за убийство собутыльника

Следователи завершили работу над делом жителя р. п. Ермишь, 1963 года рождения, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ (ч.1 ст. 222.1 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление совершено в ночь на 28 декабря 2022 года. Во время застолья в квартире между односельчанами случился конфликт, хозяин нанёс гостю множественные ножевые ранения в область лица и шеи. Раненый мужчина скончался на месте.

Позднее выяснилось, что обвиняемый хранил дома бездымный порох, хотя срок разрешения на охотничье оружие у него истёк.

Уголовное дело передано в суд.