Жителя Касимова будут судить за избиение знакомого до смерти

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Расследование завершил Шиловский межрайонный следственный отдел СУ СК по Рязанской области. Житель Касимова 1979 года рождения, не имеющий постоянного источника дохода, 4 мая в лесополосе возле посёлка Харинский ручеек в Шиловском районе избил знакомого из-за денежного долга. В СУ СКР по Рязанской области отметили, что преступление было совершено обвиняемым в нетрезвом состоянии. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело с утверждённым обвинением направлено в суд. В ведомстве напомнили, что совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения суд может признать отягчающим обстоятельством, и виновный может получить более суровое наказание.