Жителя Касимова арестовали на трое суток за тонировку машины

Жителю Касимова суд назначил трое суток административного ареста за тонировку машины.

Ранее сотрудник полиции остановил 24-летнего водителя «Тойоты Короллы» за несоответствующее требованиям светопропускание передних стекол и выдал требование о незамедлительном снятии тонировки.

Однако требования полицейских мужчина не выполнил и продолжил ездить на машине с нарушением.

Теперь касимовец проведет трое суток под арестом, сообщает ГАИ Рязанской области.

Напомним, ранее в Касимове из-за тонировки машины арестовали 20-летнюю девушку.