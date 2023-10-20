Пятница, 20 октября, 2023
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Жителя Касимова арестовали на трое суток за тонировку машины

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Изображение от wirestock на Freepik

Жителю Касимова суд назначил трое суток административного ареста за тонировку машины.

Ранее сотрудник полиции остановил 24-летнего водителя «Тойоты Короллы» за несоответствующее требованиям светопропускание передних стекол и выдал требование о незамедлительном снятии тонировки.

Однако требования полицейских мужчина не выполнил и продолжил ездить на машине с нарушением.

Теперь касимовец проведет трое суток под арестом, сообщает ГАИ Рязанской области.

Напомним, ранее в Касимове из-за тонировки машины арестовали 20-летнюю девушку.

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