Вторник, 6 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Жителей Рязани просят помочь разыскать украинских военных преступников

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Скриншот с сайта ryazan.kp.ru

Рязанцев просят помочь в розыске двух военных преступников. Они, по сведениям Следственного комитета России, «пытали и убивали с особой жестокостью российских военнослужащих».

Речь идёт о 26-летнем Константине Немичеве и 28-летнем Сергее Величко по прозвищу «Чили».

Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Фигуранты находятся в межгосударственном розыске, – пишет «Комсомольская правда».

Сейчас командиры украинских батальонов включены в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников». За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей.

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