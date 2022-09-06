Жителей Рязани просят помочь разыскать украинских военных преступников

Рязанцев просят помочь в розыске двух военных преступников. Они, по сведениям Следственного комитета России, «пытали и убивали с особой жестокостью российских военнослужащих».

Речь идёт о 26-летнем Константине Немичеве и 28-летнем Сергее Величко по прозвищу «Чили».

Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Фигуранты находятся в межгосударственном розыске, – пишет «Комсомольская правда».

Сейчас командиры украинских батальонов включены в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников». За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей.