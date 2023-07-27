Пожилой житель Новочебоксарска Геннадий Степанов снял обзор о благоустройстве города, пишет «Про Город».

Он обратил внимание на покосившиеся лавочки на Аллее Победы, а также выцветший плакат ко Дню Победы, висевший на ДК «Химик».

Кроме того, 77-летний мужчина раскритиковал бетонную стену, рухнувшую возле дома на проезде Энергетиков, 8.

Горожанину также не понравился двор недалеко от здания администрации, который зарос кустами и травой. Наконец, он призвал привести в порядок пирамиды, которые стоят напротив здания «ГЭСстрой».