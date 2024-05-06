Жильцам аварийного дома на улице Совхозной назвали дату расселения

Жильцы дома под номером 5 по улице Совхозной обратились к главе администрации Рязани Виталию Артёмову во время приёма граждан. Они подняли вопрос о расселении, уточняет пресс-служба мэрии.

По информации управления капитального строительства, здание признано аварийным и подлежащим сносу. Дом участвует в расселении по договору развития застроенных территорий, заключённому между администрацией города Рязани и ООО «Интерстрой».

Жильцов предупредили, что мероприятия по расселению из аварийного жилого фонда согласно графику планируют начать осенью 2024 года.